OM Mercato : Marseille fait le forcing pour Bennacer, optimisme de rigueur

On le sait, l’OM tente en ce dernier jour du mercato hivernal de faire venir le milieu de terrain du Milan AC, Ismaël Bennacer.

Pas une nouveauté, certes. Mais bien la preuve que les dirigeants de l’Olympique de Marseille continuent de travailler sur certains dossiers en cette toute dernière journée du mercato hivernal. On savait que Pablo Longoria et Medhi Benatia suivaient de près le dossier Ismaël Bennacer, le milieu de terrain du Milan AC.

On savait également que le joueur avait fait part de son envie de quitter l’Italie et de rejoindre le club phocéen. Mais selon les informations de RMC, publiées il y a quelques minutes, l’OM continue de faire le forcing pour boucler le dossier. Et ce avant ce soir.

Voici ce qu’écrit le média : « L’OM aurait donc fait une seconde offre à l’AC Milan, qui a repoussé une première proposition plus tôt dans la journée. Le milieu de terrain algérien de 27 ans veut rejoindre le club phocéen. Les négociations sont en cours. » Selon Fabrizio Romano, l’optimisme serait de rigueur dans le dossier. Quant au quotidien L’Equipe, il parle lui d’un accord de principe pour un prêt avec option d’achat de 10 millions d’euros.

A suivre.

🔵⚪️🇩🇿 Ismael Bennacer has agreed every detail of his potential contract with Olympique Marseille as agreement also includes buy option clause.



OM, confident to proceed soon. pic.twitter.com/wIVb60FnXJ