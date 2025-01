OM : Pablo Longoria pousse un saisissant coup de gueule contre l’arbitrage

Au terme de la rencontre face au RC Strasbourg, 1-1, le président Pablo Longoria est venu à l’antenne de DAZN pour pousser un saisissant coup de gueule. Contre l’arbitrage.

Pas content, Pablo Longoria. Le président de l’OM s’est donc invité sur le plateau de DAZN, au terme de la rencontre, pour passer un message clair contre l’arbitrage.

« L’action du pénalty non sifflé sur Jonathan Rowe, c’est un scandale. Mais dites-moi, ça va durer jusqu’à quand ? Qu’est ce qu’il faut de plus pour qu’on siffle un pénalty. Les erreurs, ça commence à faire beaucoup et ça concerne toujours l’OM. Stop. je ne comprends pas, on voit pourtant bien que le défenseur de Strasbourg met la main sur Rowe. Pourquoi le VAR n’intervient pas ? Il l’a poussé et a commis une faute. Ca fait trop de matches, je ne sais pas ce qu’on cherche ! Ce n’est pas possible. Moi, je ne comprends pas et je trouve que depuis le début de la saison, il y a trop de décisions en notre défaveur. Je ne laccepte pas. Chaque week-end, c’est la même chose. »