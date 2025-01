OM : Riolo se lâche sur les polémiques arbitrales, Longoria auteur d’une faute grave

L’animateur de RMC a bien entendu donné son point de vue sur les récents propos de la direction de l’OM à l’encontre du corps arbitral.

On le sait, l’OM est en colère. Contre des journalistes de l’Equipe, notamment, mais également contre le corps arbitral. Dimanche dernier, au terme du match nul face au RC Strasbourg (1-1), Pablo Longoria, le président marseillais, a sorti la sulfateuse au micro de DAZN et a demandé que toutes les décisions injustes cessent. Rapidement.

De son coté, Daniel Riolo, l’animateur de RMC, a donné son point de vue dans l’émission l’After Foot. « Je n’aime pas les théories de complot, mais cela ne doit pas empêcher non plus toute réflexion, toute discussion. Effectivement, à l’OM, ils ont eu beaucoup de faits de jeu défavorables depuis le début de la saison. Et qui peuvent laisser à penser que les institutionnels arrivent à Marseille avec un à-priori négatif. La colère des Marseillais, je la comprends. Je la trouve même légitime. Mais moi je n’y répondrai pas de cette façon, je ne comprends pas à quoi ça peut servir de réagir ainsi si ce n’est de se mettre à dos tout le monde encore plus. » Avant que dans la même émission, et pour répondre à l’un de ses interlocuteurs, Riolo aille beaucoup plus franchement dans une certaine direction. « La vengeance des instances contre l’OM ? Oui, je le laisse entendre. Je laisse entendre que c’est vrai. Sans baigner dans la théorie du complot. Et on ne trouvera jamais de documents là-dessus, ça n’existe pas. »

Le Conseil National de l’éthique réagit

De toute évidence, et il fallait s’y attendre, le Conseil National de l’éthique n’a que peu apprécié les propos du président marseillais. Il y a quelques minutes, seulement, l’instance a en effet publié un communiqué. Que voici. « L’arbitre est un être humain, sujet comme nous tous aux erreurs, même si les progrès techniques réalisés depuis plusieurs années en réduisent la portée. Il demeure que l’erreur fait partie du jeu. Pour cette raison, il est permis de discuter d’une décision arbitrale, voire de la critiquer, tout en respectant le devoir de réserve prescrit par la Charte de l’éthique. Ce qui est interdit en revanche, et la règle est la même pour les décisions de justice, c’est de jeter le discrédit sur l’arbitrage. Accuser le corps arbitral dans son ensemble de partialité systématique au détriment d’un club, et ce, dans le but inavoué de souder ses supporters autour de lui ou pire, d’intimider les arbitres dans l’espoir d’obtenir un arbitrage plus « clément » dans l’avenir, est une faute grave contre l’éthique et une atteinte inadmissible à l’image du football. Le Conseil National d’Éthique et de Déontologie sera particulièrement vigilant sur ce point. »