OM – Stade Rennais Mercato : un nouveau courtisan arrive pour Lilian Brassier

Le défenseur de l’OM, Lilian Brassier, qui n’est pas parvenu à s’imposer dans l’effectif de Roberto De Zerbi, pourrait partir cet hiver. Les courtisans ne manquent pas.

Lilian Brassier participera-t-il à la seconde partie de saison de l’OM ? Rien n’est moins sûr. Le défenseur, arrivé du Stade Brestois l’été dernier, n’entre plus dans les plans de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Et pourrait donc poursuivre sa carrière sous un autre maillot au cours des prochaines semaines. Ont été évoqués bon nombre de clubs susceptibles de l’accueillir au cours des derniers jours, dont le Stade Rennais, en France, et Leicester, en Angleterre.

Le Borussia Mönchengladbach arrive dans le dossier

Il y a quelques heures, Sky Sports Allemagne a donné le nom d’un nouveau prétendant. Il s’agit du club du Borussia Mönchengladbach, actuel 8e de la Bundesliga. Reste tout de même à savoir si le joueur acceptera de changer de pays et si financièrement, il dispose Outre-Rhin du même salaire qu’en France.

A suivre.