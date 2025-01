OM : une légende marseillaise s’oppose au coup de gueule contre les arbitres

Au terme de la rencontre face au RC Strasbourg (1-1), dimanche soir, le président de l’OM, Pablo Longoria, s’en est pris au corps arbitral. Pas vraiment une bonne idée selon un ex-défenseur de la grande époque.

L’OM a les nerfs. Du moins certains de ses dirigeants, à commencer par le président, Pablo Longoria, qui a poussé un virulent coup de gueule contre les décisions du corps arbitral contre son club. C’était dimanche soir, au terme du match face au RC Strasbourg (1-1), marqué par un pénalty non sifflé en faveur des joueurs phocéens pour une faute sur Jonathan Rowe. Et c’était également quelques jours après une élimination en Coupe de France, marquée, là-encore, par un pénalty non sifflé pour une faute sur Hojbjerg. Pablo Longoria a donc rué dans les brancards et demandé que ça cesse.

Avec effet immédiat. Peu probable. Et même un jeu dangereux si l’on en croit Eric Di Meco, consultant sur RMC, qui a donné son point de vue sur la sortie médiatique de Longoria. « Là où je suis de l’école Fabrizio Ravanelli, c’est que je pense que quand tu en fais trop comme ça, à un moment donné ça joue contre toi. Le fameux penalty, celui qui a été sifflé et celui qui n’a pas été sifflé dimanche soir, je jure qu’il y en a plein qui sont sifflés ou pas sifflés sur les deux mêmes actions. Mais tu te dis que l’arbitre, à force, à force, à force… Les arbitres parlent entre eux et font de réunions. Le chef des arbitres, il doit parler à ses arbitres. »

« Quand le président ou le directeur sportif t’amènent une excuse, tu t’en sers »

Avant de poursuivre : « Je vais plus loin, je pense même que c’est néfaste dans le vestiaire. Quand le vestiaire entend que tu pleures toujours contre l’arbitre, après tu as un vestiaire et un joueur où ça se cherche toujours des excuses. Donc quand le président ou le directeur sportif t’amènent une excuse, tu t’en sers. »