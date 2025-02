PSG : Luis Enrique évoque un « match exceptionnel » et se confie sur Dembélé

Au terme de la rencontre opposant le Stade Brestois au PSG, et la victoire 5-2, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, est venu s’exprimer au micro des journalistes. Voici sa réaction.

Heureux, Luis Enrique. Forcément. Car son équipe du PSG poursuit sa très belle série en Ligue 1, quelques jours après avoir étrillé Stuttgart en Ligue des Champions. Cette fois, une belle victoire sur le terrain du Stade Brestois, 5-2, avec un Ousmane Dembélé en feu.

Luis Enrique s’est exprimé au terme de la rencontre chez nos confrères de BeIN Sport. « Je me suis régalé, c’était un match exceptionnel. Contre une équipe capable de générer du danger comme celle de Brest. Nous sommes dans une dynamique positive, même si on aura des moments délicats. C’est vraiment satisfaisant ce que j’ai vu en tant que coach. J’espère qu’on pourra maintenir ce rythme, même si ce ne sera pas évident. Dembélé ? Il devrait jouer au Loto Foot et il gagnerait. Il peut devenir le joueur qu’il souhaitera, si il reste serein et tranquille. La presse va le hisser très haut, et peut-être même le comparer à Maradona, mais c’est surtout un garçon intelligent, nous sommes enchantés de nos attaquants. »