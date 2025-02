PSG Mercato : un nouvel indésirable de Luis Enrique fait ses valises

Après Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, c’est Marco Asensio qui fait également ses bagages et quitte le PSG. Direction la Premier League et le club d’Aston Villa.

Un début d’année 2025 au presque parfait au PSG. Que ce soit sur le terrain avec une qualification pour les barrages de la Ligue des Champions et une nette victoire sur le terrain de Brest, hier, 5-2. Mais également hors-terrain avec un mercato hivernal bien géré.

Car le PSG se sera distingué dans le sens des départs. Milan Skriniar a ainsi rejoint le club turc de Fenerbahçe et Randal Kolo Muani, comme vous le savez, s’est engagé en faveur de la Juventus Turin. Dernier joueur à quitter la Capitale, et non des moindres, l’Espagnol et ancien du Real Madrid, Marco Asensio, qui va rejoindre la Premier League et prendre la direction d’Aston Villa.

L’attaquant ira à Villa sous forme de prêt, mais sans option d’achat. Histoire, sans doute, de retrouver du temps de jeu.