RC Lens : exclu à Montpellier, Will Still signe un petit exploit

L’entraîneur du RC Lens, Will Still, a été exclu lors du match remporté hier soir, vendredi, sur la pelouse de Montpellier (2-0). Ce qui ne l’empêche pas de signer un petit exploit.

On peut donc passer une excellente soirée sur un banc de touche en dépit d’une expulsion. C’est ce qui est arrivé à l’entraîneur du RC Lens, Will Still, renvoyé au vestiaire par l’arbitre du match qui opposait hier soir vendredi son équipe à celle de Montpellier. Les Sang et Or, comme vous le savez sans doute, se sont imposés sur le score de 2-0 et se hissent désormais, et avant les autres matches de la 20e journée de Ligue 1, à la cinquième place du classement.

Still, qui a été expulsé pour avoir parlé à l’homme en noir alors qu’il était appelé par le VAR, a par ailleurs signé un petit exploit à la Mosson. Ainsi, l’ex-technicien du Stade de Reims devient depuis 2005, et un certain Francis Gillot, le premier entraîneur des Sang et Or à comptabiliser 33 points après 20 journée de championnat.

Gillot, lui, en avait en son temps trois de plus, ce qui ne remet guère en cause le mérite de Still qui, comme vous le savez, fait en ce moment-même face au mercato compliqué de son club.