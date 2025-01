RC Lens Mercato : une nouvelle menace arrive pour Kevin Danso

Le défenseur central du RC Lens, Kevin Danso, qui n’a pas participé à la victoire contre Angers (1-0), est la cible du club anglais de Wolverhampton. Une offre a été faite aux dirigeants des Sang et Or.

Pas nouveau. Le RC Lens a abordé ce mercato hivernal avec l’obligation de vendre, ce qui a été fait, et même très bien fait, au travers des départs conjugués du gardien de but, Brice Samba, vers le Stade Rennais, et d’Abdukodir Khusanov en direction de Manchester City. Mais le technicien des Sang et Or, Will Still, va-t-il devoir laisser filer un troisième élément ?

Possible. Car comme l’a annoncé ce lundi la presse anglaise, et notamment The Telegraph, le club anglais de Wolverhampton a fait parvenir la nuit dernière une offre de 19 millions d’euros. Information confirmée depuis par nos confrères de L’Equipe. L’international autrichien de 26 ans, qui se devait de rejoindre l’Italie l’été dernier (Roma) pourrait donc cette fois franchir le pas. Et ce en dépit des propos de Will Still qui indiquait hier que son joueur ne souhaitait pas quitter le RC Lens.

Réponse, sans doute, dans les tous prochains jours.