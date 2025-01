Stade Rennais : les cinglantes banderoles des supporters bretons

Lors du match perdu face au Stade Brestois, 1-2, les supporters du Stade Rennais ont exprimé leur mécontentement au travers d’une banderole cinglante. Vous pouvez la lire ci-dessous.

La crise est donc profonde au Stade Rennais. Avec la nouvelle défaite concédée ce soir face au Stade Brestois, le SRFC flirte très dangereusement avec la zone de relégation. Et pourrait passer en 15e position du classement dès demain après le match ASSE-FC Nantes.

Rien ne va plus avec les supporters également. Le Kop était en grève face à Brest, mais pas les coups de gueule inscrits au travers de plusieurs banderoles incisives. Ainsi, et durant l’échauffement, on a pu lire les messages suivants : « Vous ne valez rien, pas même notre soutien. » Puis, deux nouvelles banderoles sont apparues avec un message tout aussi explicite.

« Vous arrivez encore à vous regarder dans un miroir ? Car nous on ne peut plus vous voir ! » et : « On dépense des millions et on n’a toujours pas la moindre émotion. » Pour le reste, c’est ci-dessous.