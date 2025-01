Stade Rennais Mercato : un ancien Vert dans le viseur de Rennes ?

Selon une information donnée par le site Foot Mercato, l’ancien milieu de terrain de l’ASSE, Lucas Gourna-Douath, serait dans le viseur du Stade Rennais lors de ce mercato d’hiver.

Il a quitté le navire il y a plus de deux ans maintenant. Partant de l’ASSE, son club formateur, pour rejoindre l’Autriche et le club du RB Salzbourg. On parle ici de Lucas Gourna-Douath qui, de toute évidence, n’a pas profité de ce choix de carrière pour s’imposer au plus haut-niveau. Son équipe n’a pas existé cette saison en Ligue des Champions et le Français, acheté tout de même 13 millions d’euros aux Verts par le club autrichien, n’est plus évalué qu’à 8 millions par la plateforme Transfermarkt.

Un retour en France pourrait donc constituer une belle opportunité. Et selon une information donnée par le site Foormercato, le Stade Rennais s’intéresserait à lui. Le club breton qui, comme vous le savez, a déjà fait venir depuis le début du mercato d’hiver Brice Samba, Seko Fofana, et Kyogo Furuhashi. Reste à savoir si le SRFC va véritablement faire de Gourna-Douath une priorité.

A suivre.