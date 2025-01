Stade Rennais Mercato : une rumeur alléchante à vite oublier

Face aux difficultés du Stade Rennais, cette saison, et l’échec total du mercato estival signé Frédéric Massara, le directeur sportif du SRFC, certaines rumeurs faisaient état d’un retour en France de Florent Ghisolfi.

Le Stade Rennais est plus que jamais dans l’obligation de vaincre ce samedi face au Stade Brestois (19 heures). En premier lieu puisqu’il s’agit d’un derby breton et que la suprématie régionale demeure importante aux yeux des supporters. Ensuite parce que le SRFC est au plus mal au classement, avec un petit point d’avance seulement sur le FC Nantes et l’ASSE actuels 15e et 16e de Ligue 1.

Une saison à vite oublier et un mercato estival désastreux organisé à l’époque par le directeur sportif franco-italien, Frédéric Massara. A tel point que ce dernier, plus que jamais dans l’oeil du cyclone, n’est même plus certain de finir la saison, et que les récentes arrivées de Seko Fofana et Brice Samba ont montré une totale reprise en main par le président Arnaud Pouille. Il y a peu, une rumeur faisait état d’un départ de Massara provoqué par le retour en France de l’actuel directeur sportif de la Roma, Florent Ghisolfi. Bien connu par le président Pouille puisqu’ils étaient ensemble, il y a quelques années au RC Lens.

Problème, et comme le quotidien l’Equipe l’indique clairement, Ghisolfi ne viendra pas à Rennes. « D’ores et déjà, des bruits circulent faisant état d’intérêts futurs concernant Florent Ghisolfi, qui n’est pas du tout sur le départ de l’AS Rome. » On ne peut plus clair.