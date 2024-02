Angers - ASSE : Cardona a frappé deux fois, renouveau confirmé... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

LARSONNEUR (6)

Au chômage technique contre Troyes, il n'a pas eu grand-chose à faire non plus sur la pelouse de Raymond Kopa. Où l'ASSE a confirmé qu'elle n'était pas la meilleure défense de L2 par hasard.

APPIAH (6)

Avec El Melali, il avait un client sur son côté. Mais on a peu vu l'ailier angevin qui s'est vite éclipsé. Et l'ancien nantais en a profité de pointer le nez en attaque. Un bon match, solide.



BRIANCON (6), puis BATUBINSIKA

Diony l'a déposé en début de match (17e) mais au final, l'ancien flop des Verts ne se sera guère montré. Briançon n'y est pas étranger. Il a livré un match sérieux, avec de bons jaillissements. Remplacé par BATUBINSIKA. après avoir ressenti une douleur aux adducteurs.

NADE (6)

Préféré à Batubinsika après ses récentes bonnes performances, le gaucher a raté une belle occasion sur un corner, seul face au but vide (39e). Mais défensivement, il a été impeccable. Les Angevins se sont cassé les dents à chaque fois qu'ils ont croisé son chemin.

MACON (6)

Auteur d'un superbe but contre Troyes, le Guadeloupéen a bien contenu Ferhat. Il a initié l'action de l'ouverture du score et s'est porté à l'offensive à bon scient. Ses dernières prestations sont encourageantes. Et son retour est pour l'heure une réussite.

MONCONDUIT (6), puis FOMBA

Malgré le retour de Tardieu, Monconduit a de nouveau pris place devant la défense. Dans la zone d'Abdelli, le "Zidane du SCO", il n'a pas hésité à mettre le pied, il a pressé et fait bonne garde. Dall'Oglio a vu juste en le relançant, en tout cas pour l'instant. Il lui a m^reme confié le brassard à la sortie de Briançon. Remplacé par FOMBA.





CARDONA (8), bien MBUKU

Préféré à Mbuku, Cardona a pleinement justifié la confiance de Dall'Oglio en signant un doublé en deux minutes, juste avant la mi-temps, sur deux services de Cafaro. Un piqué du gauche, une tête, il a fait fort. Toute bénéf pour sa confiance alors qu'il en manquait cruellement. L'homme du match, évidemment! Remplacé par MBUKU.

Cardona intenable, Sissoko costaud





MOUEFFEK (non noté), puis TARDIEU (6)

Touché d'entrée suite à un choc avec Lopy, Moueffek a été remplacé par TARDIEU. L'ancien troyen, en retard sur ses premières interventions, s'est vite mis au diapason de ses coéquipiers.

CHAMBOST (6)

Reconduit en relayeur, Chambost a été le premier à frapper (34e) alors qu'il avait été assez éteint en début de match. Dangereux sur ses coups de pied arrêtés, et même décisif sur le 3e but. Son repositionnement dans l'axe depuis deux matches est une belle réussite.



CAFARO (7)

Une passe lumineuse sur l'ouverture du score, puis une deuxième passe décisive pour la tête de l'ancien brestois : Cafaro a fait la différence par sa clairvoyance et sa qualité technique. Remuant et inspiré, il a livré la meilleure version de lui-même.

SISSOKO (6)

Son retour contre Troyes avait fait beaucoup de bien. A Angers, Sissoko a encore pesé, par sa qualité athlétique et son jeu dos au but, en soulageant la défense sur les corners angevins, aussi. Il a pris des coups, provoqué des coups francs, et surtout il a poussé Lefort à marquer contre son camp.

Podcast Men's Up Life