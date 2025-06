FC Barcelone : l’Athletic Bilbao met les choses au clair pour Nico Williams !

Nico Williams, visé par des rumeurs de départ vers le Barça, fait face à une fronde de supporters à Bilbao. L’Athletic Club a réagi et pris sa défense.

Alors que le FC Barcelone s’active pour recruter Nico Williams, la tension monte à Bilbao. L’ailier de 22 ans, formé à l’Athletic Club, s’est mis à dos une partie des supporters qui se sent trahie. À Barakaldo, sa fresque a été vandalisée et remplacée par un message dur : « Que tu restes ou que tu partes, tu as perdu notre respect. » Dans la foulée, Bilbao n’a pas tardé à réagir, et a publié un long communiqué dans lequel il condamne cet acte de vandalisme.

Le communiqué complet de l’Athletic Bilbao

« La dignité d’un club est la dignité des personnes qui en font partie, et elle se mesure à leur capacité à se comporter de manière cohérente avec leurs propres valeurs, sans céder aux provocations ni se rabaisser, en gardant toujours la tête haute. Le respect est l’un des piliers fondamentaux de l’Athletic Club.

L’été ne fait que commencer, et déjà les publications concernant Nico Williams, joueur sous contrat avec l’Athletic Club jusqu’en 2027, se multiplient dans les médias et sur les réseaux sociaux. Avec elles, une avalanche de commentaires et de réactions en tout genre. Nico est l’un des nôtres. Un joueur formé à Lezama, apprécié dans le vestiaire et soutenu par ses supporters.

La dignité d’un club se reflète aussi dans la manière dont il protège les siens. C’est pourquoi ceux qui ont effacé l’image de Nico sur la fresque de l’artiste Carlos López à Barakaldo ne représentent pas l’Athletic. Et s’ils pensent faire partie de cette famille, qu’ils sachent qu’ils se trompent : manquer de respect à l’un des nôtres, c’est manquer de respect à l’Athletic lui-même.

Le club comprend que la situation actuelle puisse susciter de l’inquiétude chez les supporters de l’Athletic, surtout lorsque l’atmosphère est nourrie de rumeurs, d’arrogance ou de mépris envers notre identité. Mais être de l’Athletic, c’est aussi savoir garder son calme. Défendre l’Athletic, c’est agir avec respect, ne pas tomber dans la provocation ni perdre sa dignité.

Le club défendra ses intérêts avec détermination et fermeté, partout où cela sera nécessaire, toujours fidèle à ses principes. Mais l’Athletic, c’est bien plus qu’une somme d’individualités. C’est une famille, une bande, une communauté unie par une façon unique de vivre le football.

Et c’est aussi un projet ambitieux, porté par une génération de joueurs et joueuses engagés, par une afición exemplaire, et par une identité qui ne s’achète pas et ne se vend pas. L’Athletic a un présent et un avenir. Car ce club continuera toujours d’avancer, la tête haute, avec respect et fierté, avec ceux qui sont là et ceux qui viendront.

L’Athletic Club a déjà pris contact avec l’artiste de rue Carlos López afin qu’il puisse, dans les plus brefs délais et avec tout le soutien nécessaire, restaurer l’image de Nico Williams sur la fresque, aux côtés de son frère Iñaki ».