ASSE : à Auxerre, les Verts vont tomber sur un os bien connu de l’OM

L'ASSE est 3e de L2 après sa défaite contre le Paris FC (0-1) mais l'AJ Auxerre pouvait l'éjecter du podium ce soir en cas de victoire à Guingamp. Ce qui n'a pas été le cas avec la victoire guingampaise sur le score de 2-1. Une AJA que les Verts iront défier samedi prochain en Bourgogne, et où Christophe Pélissier, qui s'appuie sur l'attaque la plus prolifique de la L2 (24 buts), loue le travail de Djibril Cissé.

"Djibril a des idées, il a un rôle psychologique avec certains joueurs, notamment dans le relâchement. Il leur parle beaucoup. Qui mieux que lui peut se mettre dans la tête d’un attaquant ?", a glissé le coach auxerrois dans un entretien accordé à l'Equipe.

