ASSE : absences mystères de Larsonneur et Cafaro à l'entraînement

Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

En plus de Stéphane Diarra, victime d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche et dont la saison est d'ores et déjà terminée, il y avait d'autres absents ce mardi à l'entraînement de l'AS Saint-Étienne.

Larsonneur et Cafaro absents ce mardi de l'entraînement !

En effet, comme le rapporte Envertetcontretous, Gautier Larsonneur n'était pas présent à la séance de ce mardi matin après avoir déjà manqué celle de lundi après-midi. Mathieu Cafaro était également absent lors de l'entraînement de ce mardi. Pour l'heure, on ne connaît les raisons de leurs absences. Mahmoud Bentayg, toujours en délicatesse avec sa cuisse gauche, s'est, lui, entraîné seul, poursuivant son programme de reprise individuellement.

