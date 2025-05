ASSE : l’appel du pied d’Eirik Horneland à un de ses anciens hommes forts

Et si Eirik Horneland retrouvait un de ses anciens hommes forts dès cet été à l’ASSE ?

Un an après sa remontée en Ligue 1, l’ASSE n’aura fait qu’un court passage dans l’élite pour son retour. En effet, samedi dernier, les Verts ont une nouvelle fois été relégués en Ligue 2, trois ans après la dernière descente. Dans la foulée, Eirik Horneland n’a pas vraiment rassuré sur son avenir à la tête du club. « C’est une question un peu hâtive. On vient juste de perdre ce match et d’être relégués. C’est tout à fait différent de ce que j’avais envisagé en arrivant au mois de janvier », avait-il déclaré.

Erik Huseklepp, futur adjoint d’Horneland ?

Il devrait, malgré tout, être à la tête de l’équipe qui tentera de remonter directement. Un mercato très important attend désormais le club dirigé par Kilmer Group, qui devra rectifier le tir après une première saison ratée. En attendant des renforts au sein de l’effectif, c’est le staff stéphanois qui pourrait accueillir une recrue.

En effet, dans une interview publiée la semaine dernière à un média norvégien, Eirik Horneland a évoqué Erik Huseklepp, son ancien adjoint à Brann : « Je parle encore beaucoup à Erik Huseklepp. Je l’apprécie vraiment beaucoup. Il me donne de bons conseils. Le jour où cela nous conviendra à tous les deux, je pense que nous travaillerons à nouveau ensemble. J’en suis même certain ». Un appel du pied d’Horneland à un de ses anciens hommes forts ? Possible. Pour rappel, ce sont Hassan El-Fakiri et Andrea Loberto qui endossent ce rôle au sein du staff de l’ASSE.