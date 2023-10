ASSE - Angers : les Verts continuent leur incroyable remontada et montent sur le podium

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Avec la réception ce lundi du SCO d'Angers, en clôture de la 12e journée de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne avait l'occasion en cas de victoire de monter sur le podium pour la première fois de la saison et de frapper fort sur le championnat. Et c'est chose faite puisque les hommes de Laurent Batlles se sont imposés (2-0) grâce des buts d'Ibrahim Sissoko (50e) et Léo Pétrot (58e). Après un début de saison raté, les Verts poursuivent leur remontada au classement et montent sur la deuxième marche du podium, à deux points du leader, Laval.

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #2



🔥 Larsonneur Monsieur Plus 🔥



🏟️ Supporters : Sainté aime-t-elle toujours l’ASSE ?

👴 Ancien : Merchadier

🧤Le gardien des Verts étincelant



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/GbqecuP3Hc pic.twitter.com/b34sbn66du — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 29, 2023

Podcast Men's Up Life