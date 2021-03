ASSE - AS Monaco (0-4) : Pierre Ménès pointe une injustice flagrante avec les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à Angers

Il n’y a pas vraiment eu de match hier à Geoffroy-Guichard. Opposée à une équipe de l’AS Monaco bien trop supérieure dans tous les compartiments, l’ASSE a été rossée à domicile (0-4). L’écart fut tellement abyssal que Claude Puel n’a même pas une seule pointe de regret pour les Verts !

« Nous sommes tombés sur une très grosse équipe de Monaco. Nous avons affiché trop de déchets et cela a permis à l'adversaire de livrer le match qu'il a livré, a-t-il livré en conférence de presse. Nous étions trop loin. Cela fait mal bien sûr. Nous n'acceptons pas de prendre des buts et de perdre comme ça. Je n'ai pas le regret que j'ai pu avoir sur certains matches sur lesquels nous méritions mieux. Là, la marche était trop haute. Tout simplement. Il faut mettre ce match sur le côté et se concentrer sur le prochain, dans deux semaines. Bravo à Monaco qui a livré un match de très haut niveau. À l'aller, je considère que nous aurions dû prendre les trois points. Cette fois, Monaco était très fort. »

« Le coude dans la gueule, il est clair... »

À la mi-temps, le score était déjà acquis pour les hommes de Niko Kovac même si l’ASSE peut se targuer d’avoir été oubliée sur une décision arbitrale mise en avant par Pierre Ménès. En fin de première période (40e), Benjamin Lecomte a en effet découpé Wahbi Khazri lors d’une sortie musclée. Si l’attaquant tunisien des Verts est resté sonné un temps, le gardien asémiste s’en est sorti sans aucune remontrance arbitrale !

« Oui enfin le coude dans la gueule il est clair. Pas de jaune ça passe crème alors que Jovetic prend jaune pour rien », a tonné le consultant de Canal+ sur Twitter. Le premier buteur du match avait écopé d’un avertissement quelques minutes plus tôt à la suite d’une faute sur Yvan Neyou (38e).