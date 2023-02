ASSE : Batlles émet un bémol après la victoire contre Annecy

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Après s'être arrêté au micro de beIN Sports, l'entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles, s'est exprimé en conférence de presse après la précieuse victoire des siens contre Annecy (3-2), dans le cadre de la 22e journée de Ligue 2.

Podcast Men's Up Life

"On prend encore trop de buts"

Satisfait du résultat et de la manière, le technicien de 47 ans a regretté les deux nouveaux buts encaissés par son équipe. "Je suis très heureux surtout, de la victoire et de ce que l’on a montré sur le terrain. Je retiens l’enthousiasme et l’intensité que les joueurs ont mis. Sur ce mois de février, on a quatre finales. On a travaillé, parlé, on essaie d’avancer ensemble sur le terrain et humainement aussi. Ce soir (samedi), je suis très heureux de ce que j’ai vu. Bien sûr, tout n’est pas réussi, on prend encore trop de buts, mais gagner valide certaines choses."

💬 "Je retiens l’enthousiasme et l’intensité que les joueurs ont mis. (...) Ce soir, ce n’est qu’un match. Il faut passer au suivant." — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 4, 2023

Pour résumer Après la précieuse victoire des siens contre Annecy (3-2), dans le cadre de la 22e journée de Ligue 2, l'entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles, a regretté les deux nouveaux buts encaissés par son équipe.

Fabien Chorlet

Rédacteur