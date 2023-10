ASSE : Batlles reçoit un renfort inespéré pour affronter Angers

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Jamais vraiment loin de l’ASSE, même en temps de crise, les supporters de l’ASSE sont encore plus présents depuis la remontada initiée avant la trêve internationale. Ce sera encore plus le cas ce soir pour le match au sommet de la 11e journée de Ligue 2 entre les Verts et le SCO d’Angers (20h45) puisque le stade de Geoffroy-Guichard fera encore plus le plein que prévu !

Le Chaudron encore plus plein que prévu !

« Il y aura finalement plus de monde que prévu ce soir à Geoffroy-Guichard : le cap des 23 000 supporters est déjà franchi, l’ASSE en attend désormais 24 500 pour le choc face à Angers », annonce le journaliste du Progrès Romain Colange sur X. On a déjà hâte d’y être.

