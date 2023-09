ASSE : Briançon a trouvé la solution pour le bien être des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

L'ASSE va mieux, c'est indéniable. Après un début de saison raté, et deux défaites lors des deux premiers matches contre Grenoble et Rodez, la formation de Batlles a enchaîné victoires et matches nuls. Avec notamment deux récents succès sur les terrains de Caen et Concarneau.

Reprendre confiance

Certes, le jeu pratiqué est encore loin d'être séduisant. Et rien ne dit que les Verts vont aligner les succès dans les prochains jours, eux qui affrontent en une semaine Troyes, Dunkerque et Ajaccio. En conférence de presse, ce jeudi, le capitaine Anthony Briançon a tout de même insisté lourdement sur ce mieux en termes de résultats. Car selon lui, tant que ça gagne...

"Les victoires nous permettent de travailler dans la sérénité, de reprendre confiance en nous. Il y a des choses à améliorer, certes, mais on est sur la bonne voie, déjà au niveau de l’état d’esprit."

