ASSE : Charbonnier partage une grande nouvelle sur les réseaux sociaux

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Parti à Clairefontaine pour sa rééducation, Gaëtan Charbonnier a posté une vidéo qui fera plaisir aux supporters stéphanois : on le voit en train de courir sur un tapis de course. Cela fait six semaines que l'attaquant de 34 ans s'est blessé, lors du match contre Dijon (2-0). Il est donc dans les temps pour revenir pendant la préparation estivale, son objectif depuis le début.

Sa prolongation en bonne voie

Sa prolongation à l'ASSE dépendra d'ailleurs de ce retour en forme, même si elle est conditionnée avant tout au maintien des Verts. L'ancien Auxerrois s'est engagé jusqu'à la fin de la saison et dispose d'une clause pour deux saisons supplémentaires.