ASSE : Toulouse à Geoffroy-Guichard, ça donne quoi ?

Samedi soir prochain, l’ASSE jouera son avenir en Ligue 1 face au Toulouse Football Club. Les Verts n’ont d’autre choix que de s’imposer.

Les calculs sont assez simples à faire. Avec un point de retard, et un moins bonne différence de buts, l’ASSE se devra de s’imposer samedi soir prochai contre Toulouse et espérer, dans le même temps, que Le Havre ne s’impose pas sur le terrain du RC Strasbourg. Mais justement, le TFC est-il un bon visiteur du chaudron ? Y laisse-t-il souvent des plumes ?

La réponse est donnée par le site ASSEStats. Ce sera le 30e duel entre les deux formations et à ce jour, les Verts totalisent 11 victoires, 7 défaites et 11 matches nuls. Sur les 5 dernières visites des joueurs du TFC dans le Forez, la donne se confirme avec 2 victoires pour l’ASSE et 3 matches nuls (dont deux 0-0).

La dernière victoire de Toulouse remonte au mois d’octobre 2014. A noter que ces rencontres offrent souvent des buts puisqu’en 29 matches, 68 ont déjà été marqués (2,34 par match). Et les Verts ne marquent d’ailleurs pas beaucoup plus que les Toulousains (36 buts contre 32).