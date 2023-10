ASSE : coup dur pour Bouchouari

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a dévoilé ce mercredi sa liste des joueurs retenus pour le rassemblement du mois d'octobre où les Lions de l'Atlas affronteront la Côte d'Ivoire, le 14 octobre, en match amical, puis le Libéria, trois jours plus tard, à l'occasion de la quatrième et dernière journée des qualifications pour la CAN 2024.

Pas de convocation avec le Maroc pour Bouchouari !

Pourtant auteur d'un excellent début de saison avec l'AS Saint-Étienne, Benjamin Bouchouari n'a pas été sélectionné par Walid Regragui pour ce rassemblement. Convoqué pour la première fois de sa jeune carrière avec le Maroc en mars dernier, le milieu de terrain des Verts devra donc attendre encore un peu avant d'honorer sa première sélection sous le maillot de l'équipe nationale marocaine.

لائحة المنتخب الوطني لمباراتي الكوت ديفوار 🇨🇮 و ليبيريا 🇱🇷



🚨Our National Team’s Squad list for the next two games against Ivory Coast & Liberia#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/YEHsXkJVtL — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 4, 2023

