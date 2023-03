ASSE, équipe de France : Gasset a tout tenté avec Fofana pour finalement échouer

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Comme vous le savez sans doute, Wesley Fofana, formé à l'ASSE, n'est pas au rassemblement de l'équipe de France en raison d'une blessure contractée avec son club de Chelsea. Cela aurait du être une grande première pour l'ancien stéphanois, et on devine forcément qu'elle aura bel et bien lieu dans les prochaines semaines au vu de son indéniable talent.

Fofana en Bleu, l'histoire n'aurait jamais pu s'écrire si Jean-Louis Gasset avait obtenu gain de cause. Car celui qui a dirigé le défenseur central à l'ASSE a bel et bien tenté de la faire venir au sein de la sélection ivoirienne qu'il dirige. Explications retranscrites par le site de supporters des Verts, poteauxcarrés.

"Je connais Fofana. Je l'ai vu débuter à Saint-Etienne à 17 ans et j'ai une relation de père et fils avec lui. Mais il était dans la liste de Didier Deschamps. Aujourd'hui malheureusement, il s'est blessé. Peut-être qu'il a fait exprès ... non c'est juste pour rire ! Je connais bien Wesley, je l'ai appelé, je suis allé le voir, je lui ai parlé ...mais c'est comme ça."