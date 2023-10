ASSE : face au SCO, Tardieu a eu droit au moment tant attendu

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Lundi, nous avons relayé l'information selon laquelle Florian Tardieu était impatient de goûter au chant de la victoire avec les supporters stéphanois à Geoffroy-Guichard. En effet, depuis son arrivée dans le Forez le 31 août, le milieu de l'ASSE a été frustré par Valenciennes (0-0, 5e journée) et Ajaccio (0-0, 10e j.) et s'il a connu les joies du succès face à Dunkerque (2-0, 8e j.), c'était dans un Chaudron privé de ses kops suite aux débordements survenus face à Rodez (1-2, 2e j.) en début de saison.

"C'est le feu, c'est ça que j'attendais !"

Hier soir, face au SCO, 2e de L2 au coup d'envoi, l'occasion était d'autant plus belle que le Chaudron était bien garni (27.153 spectateurs). La victoire, qui permet à l'ASSE de devenir le nouveau dauphin de Laval, a été fêtée comme il se doit par les joueurs et les supporters au coup de sifflet final, pour le plus grand bonheur d'un Florian Tardieu, qui a lâché devant les caméras du club : "C'est le feu, c'est ça que j'attendais ! On a vu là-bas (l'autre kop), maintenant on va voir là !". Les ultras ont lancé un "Shalala-lala, oh Saint-Etienne" très bruyant qui a dû ravir l'ancien Troyen !

💚 "C'est le feu, c'est ça que j'attendais ! On a vu là-bas, maintenant on va voir là !"



Signé d'un Florian Tardieu très très heureux. 🫂 pic.twitter.com/PJ4vb7j8Qj — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 31, 2023

