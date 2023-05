ASSE : gros coup dur pour Batlles et les Verts à Laval

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C’est avec le mors aux dents que les Verts iront défier le Stade Lavallois, demain dans le cadre de la 35e journée de Ligue 2 (19h). Si Laurent Batlles a déjà expliqué qu’il ne prendrait aucun risque avec son capitaine Anthony Briançon, de retour à l'entraînement cette semaine, l’ASSE a appris une autre nouvelle de nature à inquiéter leur coach : Sam Sanna sera présent, comme l’a fait savoir Olivier Frapolli hier en conférence de presse.

Sanna rend Laval meilleur

Après avoir manqué les 10 dernières matches suite à une opération aux adducteurs, le milieu de terrain sera opérationnel et devrait être le principal danger pour les Verts. Poteaux Carrés a ainsi relevé que les Tango ont gagné 3 fois plus de matches (9/3) et concédé 2 fois moins de défaites (6/12) quand le joueur de 24 ans était sur le rectangle vert. Laval a même gagné 1,67 point par match alors que, sans lui, il n'en a pris que 0,63. Bonne nouvelle pour l'ASSE : Sanna était présent lors de la défaite des siens le 10 janvier dernier au match aller. Il avait avoir joué l'intégralité de cette rencontre.

Pour résumer Sam Sanna (24 ans) sera présent à Laval face à l'AS Saint-Étienne, samedi pour le compte de la 35e journée de Ligue 2 (19h). Les Verts auront fort à faire pour déjouer les plans des Mayennais, renforcés par leur homme à tout faire.

