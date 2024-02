ASSE : Guyot rend hommage aux Verts et à Dall'Oglio

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Ce ne sera pas un choc des extrêmes, demain dans le Chaudron, puisque l'ASSE n'est que 5e et Annecy 19e, mais on peut parler d'une rencontre entre dynamiques opposées. D'un côté, des Verts qui restent sur deux succès et huit buts inscrits, aucun encaissé (5-0 contre Troyes, 3-0 à Angers) ; de l'autre, des Savoyards qui ont perdu à domicile lors des deux ultimes journées, encaissant cinq buts sans en rendre un. En conférence de presse, l'entraîneur du FCA, Laurent Guyot, l'a joué profil bas, rendant hommage à Saint-Etienne.

"Grand respect pour ce que ce club représente"

"Grand respect pour ce que ce club représente, du stade au palmarès, en passant par l'histoire, les supporters, etc. Ils ont aussi un entraîneur que j'apprécie sportivement et humainement. On va tout faire pour contrecarrer cette équipe qui, contrairement à nous, est en pleine forme sur les deux dernières journées. C'est un exemple pour nous. Ils sont à huit buts à deux matches contre de bons adversaires. Je m'attends à un match difficile car c'est une équipe en pleine confiance. Les signaux, cette semaine, étaient positifs. J'ai vu un groupe qui était prêt à aller au combat, à se battre pour atteindre son objectif de maintien."

👥 Les 18 Verts convoqués par Olivier Dall'Oglio pour #ASSEFCA ! pic.twitter.com/MbtUNTP3L1 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 23, 2024

