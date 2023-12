ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Les Verts ont besoin de renforts, et pas que devant !"

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Drôle de première partie de saison et drôle de match hier pour les Verts contre Bastia... Alors qu'ils menaient 3-0 contre des Corses aux abois, grâce à un doublé de Chambost et un but de Cafaro, les Verts se sont complètement éteints et il a fallu un miracle pour qu'ils puissent préserver leur victoire jusqu'au bout. Un miracle, il y en avait déjà eu un quelques jours plus tôt à Bordeaux (0-0). Cela fait donc quatre points en deux matches pour Dall'Oglio, mais le successeur de Batlles a pu se rendre un peu mieux compte de l'ampleur de la tâche qui l'attend lors des six prochains mois. "Je connais nos axes de travail car lorsqu'on a fait deux matches comme ça, on a un peu plus de billes, a-t-il d'ailleurs expliqué. Cela va nous permettre de bosser pendant les vacances et d'avancer pour proposer quelque chose de très cohérent pour la suite."

A seulement 3 points des barrages

Et pour pouvoir "proposer quelque chose de très cohérent", on souhaite bonne chance à "ODO" ! Car cette ASSE-là n'a rien montré de cohérent tout au long de la première partie de saison... Sa série de 10 matches sans défaite, avec beaucoup de réussite et un super Larsonneur, avait été assez miraculeuse. Et tout est parti en sucette alors qu'on pensait que Batlles était enfin sur la bonne voie après la victoire contre Angers (2-0), de loin le meilleur match des Verts lors de cette phase aller. Cinq défaites avaient suivi, une série fatale à Batlles, avec une équipe qui ne répondait plus. Après l'hallucinant sabordage en Coupe de France contre Nîmes (0-1), avec Huard sur le banc, les deux derniers matches de l'année 2023 ont permis à l'équipe de reprendre un peu de couleurs et de remonter à la 7e place, à seulement trois points du 5e et premier barragiste, Pau. S'il est évidemment bien trop tôt pour penser que la greffe Dall'Oglio a pris, la vilaine série est maintenant derrière l'ASSE. Et devant elle, il y a un Mercato qu'il faudra bien gérer, une CAN aussi, et une deuxième partie de saison qui dépendra pour beaucoup des réajustements à venir. Il est évident que cette équipe a besoin de renforts, surtout devant, d'autant que Sissoko (muet depuis le 30 octobre) devrait faire défaut pendant la CAN. Chambost et Cafaro viennent de se relancer en marquant contre Bastia, et Wadji devrait bien finir par revenir un jour. Mais Charbonnier est à des années lumières de son meilleur niveau et Dall'Oglio, qui l'avait eu à Brest, ne se montrera peut-être pas aussi patient avec lui que Batlles. Un ailier et un latéral sont aussi espérés, et on ne serait pas surpris si "ODO" demandait également un autre défenseur central. Car le prochain match contre Laval pose déjà problème dans ce secteur puisque Batubinsika devrait être à la CAN alors que Briançon sera suspendu. Un Briançon dont les récentes prestations (quel vilain tacle hier) peuvent d'ailleurs interpeler, surtout pour un capitaine...

Podcast Men's Up Life