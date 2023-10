ASSE : la très bonne nouvelle se confirme pour Batlles et les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Rien ne dit qu'il sera aligné par Laurent Batlles, l'entraîneur de l'ASSE, dès le coup d'envoi. Mais Ibrahima Wadji, absent depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure contractée au mois d'août à Rodez, semble bel et bien de retour.

De la profondeur en perspective

Comme le confirment les images ci-dessous, l'attaquant semble même avoir retrouvé tous ses moyens. Y compris devant le but. Ce qui va permettre à Batlles de retrouver de la profondeur, Sissoko et Charbonnier étant davantage des points fixes. L'entraîneur des Verts risque fort d'en dire plus sur Wadji demain, lors de son point-presse, avant le déplacement chez le leader de la L2, le Stade Lavallois.

