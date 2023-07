ASSE : Laurent Batlles est déjà sous pression cette saison

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est une tendance forte qui inquiète l'UNECATEF (syndicat des entraîneurs) autant qu'elle s'impose par des contraintes économiques toujours plus fortes en Ligue 1 et en Ligue 2 : la stabilité sur les bancs de touche de France n'a rarement été autant mise à mal que depuis la crise du Covid-19. On l'a vu cet été en Ligue 1 avec une valse des coachs parmi les clubs les plus importants de l'Hexagone (PSG, OM, AS Monaco, OGC Nice notamment) mais également en Ligue 2 où cinq bancs ont changé de visage (Sochaux, Caen, Pau, Amiens, Paris FC) en attendant peut-être un sixième (VAFC).

En deuxième division, la durée de vie moyenne d'un coach en exercice dépasse à peine les 16 mois... Et elle est largement remontée par les deux Olivier, Frapolli à Laval (en poste depuis juillet 2019) et Pantaloni à Ajaccio (le « doyen » aux 104 mois à la tête du club corse, arrivé en novembre 2014!). C'est simple : seuls deux projets s'inscrivent sur la durée avant la crise du Covid (trois si l'on prend en compte l'arrivée de Stéphane Le Mignan à Concarneau en mars 2020). Alors qu'il lance tout juste sa deuxième saison sur le banc de l'ASSE, Laurent Batlles est déjà dans le Top 10 des coachs les mieux installés en Ligue 2. Un « longévité » pourtant largement mise à mal par un premier exercice mi-figue mi-raison où il est passé proche de prendre la porte dès novembre avec la place de lanterne rouge des Verts à la trêve pré-Coupe du Monde.

Encore quatre mois pour convaincre ?

Laurent Batlles est quelqu'un de chanceux. Chanceux d'avoir su trouver dans le Forez un cadre de confiance avec son ami Loïc Perrin en directeur sportif pour servir de pare-feu quand Roland Romeyer songeait à l'éjecter. Chanceux d'avoir vu un Peuple vert se ranger derrière lui alors qu'on a connu les supporters beaucoup plus frondeurs par le passé (surtout avec de tels résultats et un Mercato raté!). Chanceux d'amorcer cette saison II du projet sur deux ans qu'il a bâti et qui doit ramener l'AS Saint-Etienne à sa place en Ligue 1. Une chance qui lui confère aussi certains devoirs en vue de cet exercice 2023-24 de tous les dangers où l'ASSE doit mener un Mercato d'équilibriste sur le plan financier, en perdant l'un des architectes de son recrutement hivernal réussi (Luis de Sousa) ainsi que son meilleur joueur (Jean-Philippe Krasso).

En un an dans le Forez, Laurent Batlles a quand même vu son crédit un peu entamé. Du « Pep Guardiola de l'Aube » qui avait fait des merveilles en Ligue 2 du côté de l'Estac, il reste encore un coach intelligent : quelqu'un qui a su s'adapter, corriger ses erreurs de jeune technicien, revoir son plan de jeu très typé mais également être intransigeant avec ses hommes de confiance. Cette saison, Laurent Batlles – qui a très vite su qu'il resterait à l'ASSE quand la porte du FC Nantes s'est refermée – a une obligation de résultats. Sous peine de ne pas durer plus longtemps que la moyenne des coachs de Ligue 2. Rendez-vous dans quatre mois pour savoir si, oui ou non, l'ancien milieu des Verts est toujours l'homme de la situation...

