ASSE : les supporters n’ont pas lâché les Verts après Metz

Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

On nous promettait un match exceptionnel ce samedi à Geoffroy-Guichard, entre les deux formations les plus en forme du championnat de Ligue 2. Et le spectacle n’a pas manqué. Menés 3-0 dès la 26ème minute de jeu, les Stéphanois ont eu nombre d’occasions de revenir au score, notamment par le biais d’Ibrahima Wadji, seul face au but vide, qui n’est pas parvenu à pousser le ballon au fond.

Cafaro satisfait du public

Et lorsque Saint-Etienne a recollé à 3-1 grâce à Niels Nkounkou, tout le monde a cru à la possibilité que ce match bascule dans le surnaturel, Geoffroy-Guichard plus que tout le monde. C’est d’ailleurs ce qu’a relevé Mathieu Cafaro à la fin de la rencontre : « L’ambiance était top, ils ne nous ont pas lâché de tout le match », a livré l’ancien rémois.

Malheureusement pour l’ASSE, malgré le soutien du public, et l’expulsion messine, les Verts ne sont pas parvenus à recoller au score, et la deuxième période s’est montrée bien plus terne. Si les Stéphanois sont désormais quasiment maintenus, ils joueront toujours leurs derniers matchs jusqu’au bout, pour bien préparer la saison prochaine.

