ASSE : les Verts ont un défi musclé pour la fin de saison

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Quatre matches pour un titre. Honorifique, certes, puisque l'ASSE, incapable de mettre un pied devant l'autre lors de la première partie de saison, ne retrouvera pas la L1 la saison prochaine, objectif avoué du club. Mais les Verts pourraient finir meilleure attaque du championnat.

Comme le souligne poteauxcarrés, les joueurs de Batlles figurent actuellement à la 2ème place du classement avec 54 buts, derrière le FC Metz et ses 55 buts inscrits.

Pour passer devant, ne reste plus que quatre rencontres à Laval et Caen, puis à la maison contre Quevilly et Valenciennes.