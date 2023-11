ASSE : les Verts sont tombés face à un adversaire qui a fait la nique au FC Barcelone

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Hier en fin d'après-midi, l'AS Saint-Etienne s'est largement inclinée sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps (2-5). Dans leurs commentaires d'après-match, les Verts n'ont pas cherché à s'affranchir de leurs responsabilités dans cette déroute mais ils ont également souligné que les Bourguignons avaient eu une réussite insolente avec cinq buts inscrits sur six frappes cadrées. Une réussite d'autant plus difficile à prévoir que depuis quasiment un an, c'est plutôt la poisse qui symbolisait l'AJA !

Record d'Europe de poteaux en 2023

En effet, la veille de la rencontre, le site de la Ligue 2 avait rappelé qu'Auxerre était l'équipe en Europe qui avait touché le plus de fois les poteaux en 2023 ! Vingt et un tirs sur les montants, dont sept depuis le début de la présente saison. Aucune formation, parmi les cinq grands championnats européens et leur D2, n'a connu pareille déveine. La roue allait forcément finir par tourner. Hélas pour les Verts, c'est tombé sur eux...

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

90e+5 : Soirée très difficile. Il faudra réagir, samedi prochain, en Coupe de France.



🔵 5-2 💚 #AJAASSE pic.twitter.com/AArEhOlPp2 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 11, 2023

Podcast Men's Up Life