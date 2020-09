ASSE : Ménès-Puel, le différend est désormais connu

Hier, et comme nous l'avons relayé sur notre site, l'Equipe annonçait que Stéphane Ruffier, l'ancien gardien titulaire de l'ASSE toujours au club, avait reçu de ses dirigeants une nouvelle lettre recommandée. En cause, cette fois, le port du masque. Selon le quotidien sportif, le Basque était mis en cause pour avoir délibérément retiré son masque sur le parking du centre d'entraînement Robert-Herbin.

Autre information, et elle est importante, l'ASSE n'a pas envoyé de courrier qu'à son seul gardien, mais également à d'autres joueurs. Pas de quoi, pourtant, faire changer l'opinion de Pierre Ménès, le consultant de Canal Plus, qui estime que l'attitude des dirigeants stéphanois est pour le moins douteuse. Ruffier qui, comme vous le savez, a déjà été mis à pied au mois de juillet en raison de son attitude. "L’acharnement devient tellement grotesque la ficelle de l’écœurement tellement grosse. Ce ne sont pas des méthodes et c’est scandaleux."

Je supporte pas ses méthodes et c’est pas d’hier — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 31, 2020

Pis, alors que Ménès en remettait une couche sur Twitter, un supporter lui demandait si il n'avait pas un problème avec Claude Puel. La réponse du consultant ne s'est pas faite attendre. "Je ne supporte pas ses méthodes et c'est pas d'hier."