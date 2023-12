ASSE : non non, les Verts ne sont pas en crise !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Et de 4 ! L'ASSE s'est inclinée ce soir à Amiens (0-1), sa quatrième défaite de rang en L2. A l'issue de la rencontre, au micro du diffuseur, Laurent Batlles avait le masque. Il n'a pas voulu accabler ses joueurs, estimant qu'un nul aurait été mérité. Mathieu Cafaro, lui, refuse de céder à la sinistrose.

"On sait que c’est un championnat qui peut aller très vite"

« On a eu beaucoup de situations en 1ère mi-temps, a-t-il commenté. On n’a pas réussi à marquer et on prend ce but juste avant la mi-temps qui nous fait mal. Après on a couru après le score et c'était difficile. C’est une période difficile, il va vite falloir relever la tête. On a la chance de jouer dans trois jours donc à nous de réagir. » Et à lui d'ajouter... « Il faut qu’on soit fort dans les têtes pour sortir de cette situation et on a les capacités pour le faire, donc à nous de le faire mardi. Une crise ? Non il ne faut pas. On sait que c’est un championnat qui peut aller très vite. Maintenant c’est sûr qu’il ne va pas falloir perdurer dans ce que l’on fait et réagir vite. » Tout un programme...

On est exécrable et tout le monde semble trouvé ça normal au club. Tout va bien alors. Club de misérable que nous sommes devenu l'#ASSE. Monument du football français en disparition ! pic.twitter.com/xPNtsxbquZ — Green Prospect (@green_prospect) December 2, 2023

