ASSE : Pascal Dupraz envoie une petite pique à Roland Romeyer

Lancé dans le plan de sauvetage du Dijon FCO sur cette fin de saison, Pascal Dupraz a profité du micro qui lui était tendu par le Bien Public et L'Equipe pour asséner un petit taquet à son ancien président Roland Romeyer :

« Ce que j'ai changé à Dijon ? J'ai déjà amené mes trois adjoints. Stéphane Bernard est avec moi depuis 25 ans, même si on a parfois pris le large, c'est une histoire d'amour. J'ai découvert Baptiste Hamid et André Biancarelli à Toulouse, vu que j'atais arrivé seul au TFC. Baptiste, je le considère comme mon fils et Dédé est le frère que je n'ai pas eu ».