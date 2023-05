ASSE : Pétrot explique le coup de mou des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Léo Pétrot s'est confié au site Evect après Rodez-ASSE (1-1), samedi. « Cela a été compliqué face à une équipe qui a mis de l'intensité, des duels et un bloc bas pour nous contrer, a commenté le défenseur. On n'avait pas les solutions notamment en première mi-temps. On a changé pas mal de choses en seconde période notamment le système. C'est positif de revenir. On prend un point contre une équipe en forme. On fait tourner le compteur alors qu'ils nous ont fait déjoue. On ramène un point, il faut parfois s’en satisfaire. »

« ça tire un peu dans les organismes »

Et à lui d'ajouter... « C'est une saison particulière avec notamment la Coupe du monde, ça tire un peu dans les organismes. De temps en temps il y a un peu de fatigue mais c'est pareil pour toutes les équipes. On a envie de montrer une autre image face à Guingamp par rapport au dernier match à domicile contre Metz (ndlr 1-3). »