ASSE : Puel toujours amer par rapport à son expérience stéphanoise

Sans emploi depuis la fin de son aventure à l'ASSE, début décembre 2021, Claude Puel a accordé une interview au blog d'Alexis Malo. Dedans, il a été interrogé sur le fameux transfert de Wesley Fofana en octobre 2020, qui a totalement brisé l'élan des Verts. Avant cela, ils étaient leaders du championnat, avec trois victoires et un nul en quatre journées, dont une première victoire à Marseille depuis 42 ans. Après, l'ASSE a coulé, luttant pour le maintien. Ce départ était nécessaire pour sauver le club financièrement mais il a déséquilibré l'équipe, ce que Puel regrette encore...

"Juste après son départ, l’équipe a perdu en sérénité"

"Quand j’étais à Nice, j’ai eu Hatem Ben Harfa, que j’ai considéré comme le joueur le plus important de l’équipe. Vu qu’il avait de superbes qualités, je ne voulais absolument pas le brider. J’ai construit mon schéma tactique pour le servir. A Saint-Etienne, comme on ne pouvait pas recruter par faute de moyens, je voulais absolument garder Wesley pour construire mon équipe. Justement, contrairement à Ben Harfa, Wesley Fofana est un défenseur central qui savait rattraper tous les coups. Il aimentait les ballons, les remontait, possédait une grosse capacité d’anticipation. Fofana donnait énormément de confiance et de sérénité à l’équipe. Malheureusement, on a dû s’en séparer au bout de quatre matches mais je tiens à rappeler qu’au bout de quatre journées, on avait 3 victoires et 1 nul en étant 1ers au classement ! Juste après son départ, l’équipe a donc perdu en sérénité, en solidité défensive ce qui nous a fait encaisser beaucoup de buts."

