ASSE : Romeyer aurait des réserves sur Blitzer

Comme nous vous l'avons relayé ce mercredi, David Blitzer aurait formulé une offre de 40 millions d'euros pour racheter l'ASSE. Les deux propriétaires et présidents des Verts, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, auraient jusqu'à demain pour répondre à cette proposition (l'accepter, faire une contre-proposition ou ne pas y répondre).

Mais selon les informations du journal, L'Equipe, Roland Romeyer n’aurait pas apprécié que le milliardaire américain ne se déplace pas à Sainte-Etienne et douterait de ses véritables intentions. De son côté, Bernard Caïazzo, qui vit désormais à Dubaï et qui n'a plus mis les pieds dans le Forez depuis deux ans, serait déterminé à vendre mais pas à n'importe quel prix.

