ASSE : Sainté, un petit club en Europe ?

Après plus de 500 matchs chez les professionnels, à 36 ans, Fabien Lemoine a pris sa retraite cet été après une courte expérience à Versailles. Passé par le Stade Rennais, Lorient ou encore l’ASSE, le milieu de terrain a été marqué par ses années vertes, le summum sportif de sa longue carrière. Dans un entretien accordé à La Chronique Républicaine, l'hebdomadaire de sa ville natale Fougères, Fabien Lemoine a parlé des années à Sainté.

Les mecs ne sont pas forcément à 100%

Le milieu de terrain s’est rappelé les soirées européennes passées avec l’ASSE. « Quand avec Sainté, on a pu affronter l’Inter de Milan, j’ai fait des supers matches. Cela s’est très bien passé. On a aussi affronté Manchester United. Mais à un moment donné, tu vois que les mecs ne sont pas forcément à 100% contre toi parce que tu restes un petit club dans l’univers européen. Et puis c’est meilleur que toi. A un moment donné, il faut se dire les choses », a-t-il commenté.

