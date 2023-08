ASSE : un Vert rêve des Jeux Olympiques de Paris !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le Progrès propose ce mardi soir un entretien avec l'un des préparateurs physiques de l'ASSE, Philippe Djo Petitjean. Lequel confie au quotidien régional qu'il espère participer aux JO de Paris 2024, avec le Togo, pour disputer le 110 mètres haies.

Le préparateur physique Philippe Djo Petitjean est un spécialiste du 110 mètres haies

« Je me rapproche de la barre mythique des 14 secondes, confie-t-il. J’espère rapidement y arriver et tomber ensuite à 13’’80 voire 13’’70. Les JO de 2024, c'est un réel objectif. Je ne suis pas encore au niveau international. Je peux me qualifier en réalisant les minima ou en obtenant une invitation. Depuis deux ans, j’améliore mon record chaque année et je vise plus haut ». A 26 ans, Philippe Djo Petitjean, également en charge de la préparation physique de l'équipe de foot US des Falcons de Villeurbanne, évoque aussi la préparation des Verts.. « On a tablé sur 5 semaines de préparation, un délai assez court. On a choisi de partir sur un système pyramidal : l’objectif est d’arriver à une charge de travail maximale en termes de volume à la 3e semaine, avant de la diminuer en augmentant l’intensité. On ne cible pas de pic de forme : on souhaite maintenir, via des programmes individualisés, tous les joueurs à un niveau le plus élevé possible pour qu’ils soient performants et surtout en bonne santé. »

⚽ Entre volume, intensité et data, les trois hommes, qui travaillent en harmonie et en étroite collaboration avec le staff de Laurent Batlles, décryptent la méthode mise en place à l’#ASSE 🟢⚪ https://t.co/7ME0WiO0FU — Le Progrès (@Le_Progres) August 1, 2023

Podcast Men's Up Life