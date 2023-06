ASSE : Caïazzo et Romeyer encore et toujours discrédités en interne

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Si les supporters de l'ASSE avaient déjà de quoi s'inquiéter depuis des années sur les résultats du club et l'organisation en interne, les propos qui vont suivre ne vont certainement pas les rassurer. Car ils traduisent une réelle problématique et prouvent, si besoin était, à quel point ça ne tourne plus très rond dans le club du Forez.

Loïc Perrin dans l’œil des présidents ?

Toujours bien informé sur ce qu'il passe en interne, Mohamed Toubache Ter y est allé carrément il y a quelques minutes sur son compte twitter. Jugez plutôt. "L’empire contre-attaque. La sortie de Caïazzo + les propos en off de Romeyer… une cible: Perrin. Faudrait être naïf pr ne pas le comprendre. C’est flou même si ça bosse… mais c’est pas coordonné, ça anticipe pas. Là ils voient que Le Havre avance très bien sur Salmier & tente de rattraper le coup… c’est tjrs ainsi & c’est lassant ! Perrin ? Ingratitude venant de Romeyer… mais Caïazzo n’en a jamais voulu."

Le mercato se présente bien à l'ASSE....