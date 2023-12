ASSE - INFO BUT! Mercato : Moueffek vers la sortie

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Au mois de juillet dernier, Loïc Perrin confiait au sujet de la prolongation d'Aimen Moueffek, en fin de contrat au mois de juin... "Il y a des discussions avec lui. On a fait une proposition au joueur et on attend désormais sa réponse." Six mois plus tard, aucun accord n'a été trouvé avec l'international Espoir marocain. Et les discussions son au point mort.

Il est déçu par le club

Selon nos informations, Moueffek demandait environ 30 000 € de salaire mensuel à l'ASSE, qui ne lui proposait que la moitié. Le board estimait le milieu de terrain un peu trop gourmand pour un joueur régulièrement blessé. Moueffek, lui, aurait pris acte. Et envisagerait maintenant son avenir ailleurs, lui qui a passé le plus clair de son temps sur le banc lors de la première partie de la saison, Laurent Batlles lui préférant notamment Lamine Fomba, pourtant plutôt décevant depuis son arrivée dans le Forez. Un départ dès janvier n'est pas à exclure en cas d'offre, puisque le joueur sera libre en fin de saison.

