ASSE - Mercato : 2 nouveaux attaquants vont signer !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les Verts retrouvent le sourire cet été. L'ambiance n'avait pas été aussi délétère dans le Forez depuis fort longtemps entre la crise économique que connaît le club, sa gestion calamiteuse, la relégation, l'effectif décimé par les fins de contrats et la rupture avec le public qui subit des sanctions historiques. Deux hommes sont pourtant en train de ramener le soleil à Saint-Étienne après la tempête : Loïc Perrin et Laurent Batlles.

Coup double en attaque ?

Alors que l'ASSE a entamé sa préparation avec une attaque expérimentale composée de joueurs peu ou jamais vus (Aiki, Palencia, Calodat...) associés avec d'autres à l'avenir incertain (Krasso, Bouanga, Abi...), l'arrivée d'un nouvel attaquant est indispensable et Laurent Batlles l'a bien compris. Le board stéphanois a d'ailleurs un oeil sur le jeune Matthis Abline mais pas seulement puisque selon Mohamed Toubache-Ter, bien renseigné sur le mercato des Verts, ce ne sont pas moins de deux attaquants qui vont arriver à l'Étrat prochainement

"Du solide pour Sainté" en attaque

L'insider a répondu aux questions d'un supporter sur Twitter et a rassuré sans hésitation. L'ASSE pourrait accueillir un autre numéro 9 ou un ailier en plus du premier attaquant de pointe recherché. Toubache-Ter a évidemment précisé qu'il ne pourrait pas donner les noms dont il avait eu écho en revanche il assure que "c'est du solide pour Sainté". Les nouvelles sont de plus en plus rassurantes pour les relégués surprise qui ont déjà bouclé 5 recrues sans débourser la moindre indemnité de transfert.

Le travail de refonte continue pour Loïc Perrin et Laurent Batlles, les Stéphanois ne sont sans doute pas au bout de leur (bonnes) surprises sur ce mercato !