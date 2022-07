ASSE - Mercato : Batlles a une autre priorité que le gardien

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Comme nous vous l'avons révélé ce jeudi matin, Laurent Batlles n'a pas l'intention de se contenter des seuls Etienne Green, Noah Raveyre, Boubacar Fall et Nabil Ouennas pour garder la cage des Verts en Ligue 2 et cherche bel et bien à recruter un gardien cet été.

L'ASSE veut du 9

Mais l'entraîneur de l'ASSE et les dirigeants stéphanois ont une autre priorité que le poste de gardien sur le marché des transferts. En effet, selon les informations de Mohamed Toubacher-Ter, le club du Forez, qui a déjà enregistré les arrivées de Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon, aimerait recruter en priorité un avant-centre. "Au niveau du 9, ils ont une short-list et veulent vraiment pas se tromper… c’est le poste le plus important pour eux", a fait savoir l'insider sur son compte Twitter sans dévoiler de noms.

