ASSE - Mercato : coup de tonnerre confirmé pour Krasso !

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

En fin de contrat cet été avec l'AS Saint-Étienne, Jean-Philippe Krasso ne prolongera pas l'aventure avec le club du Forez et n'a jamais été aussi proche de rejoindre l'Étoile Rouge de Belgrade.

Accord total entre Krasso et l'Étoile Rouge de Belgrade !

Et pour cause, selon les informations du journaliste de Goal France, Marc Mechenoua, un accord total aurait été trouvé entre l'attaquant ivoirien et le champion de Serbie 2022-2023. Les deux parties se seraient entendus sur un contrat de quatre ans, soit jusqu'en juin 2027. Le futur ex-attaquant des Verts devrait passer sa visite médicale et parapher son contrat avec le club serbe ce mardi.

Accord total entre Jean-Philippe Krasso et l'Etoile Rouge Belgrade.



En fin de contrat avec Saint-Etienne, l'attaquant va passer sa visite médicale ce mardi.



Contrat de 4 ans.



Il jouera la Ligue des champions la saison prochaine. #Mercato @GoalFrance pic.twitter.com/WyYds0SQ3O — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) June 19, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Jean-Philippe Krasso aurait trouvé un accord total avec l'Étoile Rouge de Belgrade pour une arrivée libre cet été. Le futur ex-attaquant de l'ASSE devrait passer sa visite médicale et parapher son contrat avec le club serbe ce mardi.

Fabien Chorlet

Rédacteur