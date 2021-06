ASSE - Mercato : destination rêvée confirmée pour Jessy Moulin !

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Jessy Moulin a encore un an de contrat à l'ASSE mais son avenir pourrait se dessiner loin du Forez. Le 22 mai dernier, et en exclusivité, But! vous a ainsi fait savoir en exclusivité que le portier de 35 ans, dont la place de n°1 est fortement menacée par les débuts prometteurs d'Etienne Green (20 ans), venait de recevoir une proposition qui ne devrait pas le laisser insensible.

Cette approche provenait en effet d'un club américain, venu aux renseignements sur sa situation et désireux de l'enrôler. Or, Moulin n'avait pas caché, en février, son attirance pour la MLS. « Ça me fait rêver, la MLS c’est le rêve américain ! Ça commence à être un championnat incroyable. Après ça reste un rêve, on verra mais Saint-Étienne c’est quand même ma ville et mes couleurs », avait-il confié sur les ondes de France Bleu.

Pas encore d'offre officielle

Notre information est depuis reprise et confirmée par un site de supporters stéphanois, evect. "Moulin a un contact sérieux en MLS. Des échanges existent avec l'entourage du joueur, qui n'ont pour le moment pas débouché sur une offre officielle et sur des négociations avec l'ASSE, pour connaître les modalités du rachat de sa dernière année de contrat."