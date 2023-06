ASSE - Mercato : Krasso sur les traces de trois anciens Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Avant de mettre la main sur Jean-Philippe Krasso, dont l'arrivée a été officialisée mardi dernier, l'Etoile Rouge de Belgrade avait déjà recruté un avant-centre en France, il y a deux ans. Le club serbe s'était fait prêter Loïs Diony, en difficulté à Angers. Mais l'attaquant n'avait guère brillé à Belgrade. L'aventure avait pourtant bien commencé avec deux buts inscrits en qualifications pour la Ligue des champions contre Kairat Almat et le FC Sheriff Tiraspol. Mais l'Etoile Rouge s'était fait éliminer par les Moldaves et Diony n'avait fait trembler les filets qu'une seule fois en championnat, contre Novi Pazar, en septembre. Après un dernier match fin octobre qui s'était soldé par une défaite sur le terrain de Radnik, l'ancien dijonnais avait été écarté. Et l'Etoile Rouge avait mis un terme à son prêt dès le mois de février, renvoyant le joueur à Angers.

Bamba et Nordin aussi étaient partis libres

Jean-Philippe Krasso quitte donc l'ASSE libre, lui qui était en fin de contrat, à l'instar d'Arnaud Nordin l'été dernier ou de Jonathan Bamba il y a quelques saisons. Une perte à la fois sportive et financière conséquente pour le club forézien. Dans ce dossier, les dirigeants se seront réveillés un peu tard....